У Страсбурзі групи «Соціалісти й демократи» та ліберальна Renew Europe у Європейському парламенті призупинили переговори про центристську коаліційну угоду з правоцентристською Європейською народною партією, повідомляє Politico Europe з посиланням на двох обізнаних співрозмовників.

Переговори про угоду

Причиною призупинення переговорів стало те, що ЄНП об’єдналася з ультраправими силами під час голосування за пакет законодавства у сфері довкілля.

Три політичні сім’ї обговорювали письмову угоду про співпрацю в середині каденції Європарламенту. «Соціалісти й демократи» та Renew Europe прагнули закріпити зобов’язання ЄНП співпрацювати з центристськими партіями.

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Переговори відбувалися після того, як ЄНП з часу виборів до ЄС у 2024 році неодноразово проводила ключові рішення у сферах міграції та клімату спільно з ультраправими силами.

Підтримка Метсоли

У межах потенційної домовленості ЄНП хотіла, щоб дві інші центристські групи підтримали чинну президентку Європейського парламенту Роберту Метсолу на третій термін. Наразі переговори між трьома групами призупинено.

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