Snapchat представив інструмент Easy Lens CLI, що дає розробникам змогу створювати ефекти доповненої реальності для платформи за допомогою ШІ-асистентів для програмування, зокрема Claude Code, Cursor і Codex. Нове рішення має інтегрувати створення Lens у звичні робочі процеси розробників, повідомляє TechCrunch.

Lens — це ефекти доповненої реальності в Snapchat, які дають змогу змінювати зовнішність користувача, додавати цифрові об’єкти до оточення через камеру або взаємодіяти з анімованими елементами. Easy Lens CLI розвиває наявний сервіс Easy Lens, де ефект можна згенерувати за одним текстовим запитом у вебверсії або мобільному застосунку.

Створення ефектів із текстового опису

За даними Snapchat, автори можуть описати бажаний Lens звичайною мовою, після чого ШІ-асистент виконуватиме технічну частину роботи. Це охоплює використання понад 100 готових AR-компонентів і 50 генераторів ШІ-ресурсів, створення попереднього перегляду, публікацію ефекту в Snapchat та відстеження його показників.

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ШІ-асистенти також можуть генерувати ресурси, збирати й тестувати Lens, виправляти помилки та надсилати оновлені версії безпосередньо на телефон автора. У Snapchat заявили, що новий інструмент може допомогти перетворити ідею гри на опублікований Lens протягом одного дня без самостійного написання коду.

Ігри, фільтри та брендові кампанії

За допомогою Easy Lens CLI розробники зможуть створювати браузерні ігри у форматі Web Lens із таблицями лідерів, ефекти для камери та б’юті-фільтри. Розробники ігор можуть переносити до Snapchat наявні браузерні ігри, а творці ШІ-контенту — використовувати ресурси зі звичних їм інструментів.

Агенції та бренди, за задумом компанії, зможуть перетворювати відео, зображення та інші матеріали кампаній на AR-досвіди, витрачаючи менше часу на виробництво. Easy Lens CLI працює на Mac, Windows і Linux. Учасники програми Lens+ Payouts можуть отримувати виплати за Lens, створені через новий інструмент; Snapchat повідомив, що минулого місяця виплатив авторам спільноти Lens+ 1,8 млн доларів.

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