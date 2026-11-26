Платформа X запровадила батьківський контроль для користувачів віком від 13 до 17 років. Облікові записи підлітків за замовчуванням матимуть захищений режим, обмеження на показ чутливого контенту та блокування таргетованої реклами, повідомляє Engadget.

Які налаштування отримають батьки

Батьки або опікуни зможуть бачити, скільки часу підліток проводить у X, та встановлювати денний ліміт користування платформою. Також їм буде доступне схвалення нових підписників і обмеження рекомендацій у стрічці «Для вас» лише обліковими записами, на які вже підписаний підліток.

Серед інших інструментів — фільтрація визначених слів, керування показом чутливого медіаконтенту та налаштування того, хто може надсилати підлітку приватні повідомлення. Дорослі також зможуть побачити, з якими обліковими записами підліток листувався особисто, але не матимуть доступу до змісту повідомлень.

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Як працюватиме прив’язка акаунтів

Щоб увімкнути батьківський контроль, обліковий запис дорослого потрібно пов’язати з профілем підлітка. У X зазначили, що процес починає батько або опікун, а завершує підліток, і згоду мають надати обидва користувачі. Один дорослий зможе контролювати до п’яти підліткових облікових записів.

Компанія наголосила, що батьки та опікуни не зможуть читати приватні повідомлення, переглядати пошукову або переглядову історію, публікувати дописи від імені підлітка чи отримувати повний доступ до його акаунта. X також заявила, що платформа не створена й не просувається як сервіс для дітей, хоча користувачі можуть реєструватися з 13 років там, де це дозволяє закон.

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