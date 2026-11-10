South Airways запустила рейс між Пешаваром і Лахором — Dawn

У Пакистані приватна авіакомпанія South Airways запустила нове авіасполучення між Пешаваром і Лахором. Першим рейсом до Лахора прибув губернатор провінції Хайбер-Пахтунхва Файсал Карім Кунді, повідомляє Dawn.

Зустріч у Лахорі

В аеропорту імені Аллама Ікбала в Лахорі Кунді та пасажирів рейсу зустріла старша міністерка Пенджабу Марріюм Аурангзеб. Вона привітала їх від імені головної міністерки провінції Маріам Наваз.

Аурангзеб привітала губернатора із закладенням основи для доброзичливих відносин між Пенджабом і Хайбер-Пахтунхва. Кунді подякував Маріам Наваз за сприяння запуску повітряного маршруту.

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Розширення авіасполучення

На церемонії відкриття Кунді заявив, що новий маршрут має сприяти економічному зростанню, торгівлі та культурному обміну між двома провінціями. Він також запросив Аурангзеб і керівництво Пенджабу відвідати Пешавар.

За словами губернатора, South Airways раніше запустила рейси між Пешаваром і Кветтою. Він також повідомив, що авіакомпанія найближчим часом планує відкрити польоти до Читралу та Гілгіт-Балтистану, щоб розширити повітряне сполучення в регіоні.

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