South Park висміяв президента Трампа після поразки республіканців — NME

У США в новому епізоді мультсеріалу South Park висміяли президента Дональда Трампа після значних втрат Республіканської партії на проміжних виборах. Сам Трамп у серії не з’явився, однак епізод почали зверненням до президента, повідомляє NME.

Звернення містера Гаррісона

Епізод We Be Clubbin’, який вийшов у середу, 11 листопада, починається зі шкільних зборів, які проводить містер Гаррісон. Він згадує про серйозну поразку президента на проміжних виборах і каже учням, що жартувати над безпорадним невдахою цього тижня не будуть.

Після цього персонаж оголошує про запровадження у школі ліберальних змін у зв’язку з результатами голосування.

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Результати виборів і попередні сюжети

За даними NME, на виборах, що відбулися у вівторок, 3 листопада, демократи здобули 54 місця в Сенаті США та 254 місця в Палаті представників. Це дало їм більшість в обох палатах Конгресу.

Трамп водночас поставив під сумнів чесність голосування у дописі на платформі Truth Social, опублікованому в понеділок, 9 листопада.

У 29-му сезоні творці серіалу Трей Паркер і Метт Стоун перейменували South Park на South America, обігруючи розпорядження Трампа додавати слово America до назв великих американських географічних об’єктів. Серед іншого, у серіалі згадували намір адміністрації називати озеро Онтаріо озером Америка, а також можливе перейменування штату Нью-Мексико на Нью-Америка.

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