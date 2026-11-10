SpaceX планує 13 листопада впіймати обидва ступені Starship — Engadget

SpaceX планує провести 15-й випробувальний політ Starship 13 листопада та вперше спробувати впіймати обидва ступені ракетної системи — прискорювач Super Heavy і верхній ступінь Ship. Запуск ще потребує регуляторного схвалення та залежить від погодних умов. Вікно для старту тривалістю 75 хвилин має відкритися о 17:45 за східним часом США.

Спроба впіймати Ship

Як повідомляє Engadget, компанія вже тричі повертала й ловила прискорювач Super Heavy за допомогою маніпуляторів стартової вежі. Таку операцію з верхнім ступенем Ship SpaceX ще не виконувала, оскільки він рухається значно вище та швидше за прискорювач.

Super Heavy планують упіймати за кілька хвилин після запуску. Ship мають спробувати впіймати за допомогою тієї самої вежі приблизно через добу після старту. Компанія робитиме це лише за умови, що зможе звести апарат з орбіти в одному з визначених районів, а умови будуть оптимальними.

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Політ тривалістю понад 22 години

Під час Flight 15 Ship має здійснити близько 14 обертів навколо Землі. Очікувана тривалість місії — понад 22 години до сходження апарата з орбіти. Серед основних цілей польоту також розгортання 26 супутників Starlink V3.

Під час 14-го випробувального польоту Starship уперше досяг орбіти, однак місію довелося скоротити: Ship провів там близько двох годин замість запланованих десяти. Успішне повернення обох ступенів стало б кроком до повної багаторазовості системи Starship.

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