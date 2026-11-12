SpaceX планує інвестувати понад 74 млрд доларів у ШІ-центри — Channel NewsAsia

Компанія SpaceX планує інвестувати понад 74 млрд доларів у два суперкомп’ютерні кампуси у США — на майданчику Starbase у штаті Техас та в окрузі Кочіс у штаті Аризона. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на заяву компанії. Проєкти мають розширити обчислювальні потужності SpaceX для штучного інтелекту поряд із її ракетним і супутниковим бізнесами.

Розподіл інвестицій

На комплекс у Starbase SpaceX планує спрямувати понад 24 млрд доларів, а на кампус в Аризоні — приблизно 50 млрд доларів. За даними компанії, сегмент штучного інтелекту в третьому кварталі забезпечив більш як половину її доходу.

Техаський об’єкт має виробляти електроенергію самостійно, а не отримувати її із загальної електромережі. У повідомленні міської влади цього тижня йдеться про плани зведення газової електростанції та суперкомп’ютерного комплексу на ділянці площею близько 444 акрів. Комісія міста Старбейз 9 грудня має розглянути можливість податкової пільги на нерухомість для цього проєкту.

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Погодження в Аризоні

Для будівництва кампусу в окрузі Кочіс необхідне схвалення місцевої влади. SpaceX заявила, що проєкт може створити близько 5 500 робочих місць у будівництві та 1 000 постійних робочих місць. Компанія також повідомила про співпрацю з місцевими електричними кооперативами: за її оцінкою, це може зменшити рахунки їхніх членів до 20%. У кампусі планують застосувати сухе охолодження без промислового використання підземних вод.

Водночас проєкт в Аризоні викликав заперечення частини мешканців. Петиція з 2 400 підписами закликає посадовців не видавати дозвіл, а громадські слухання в окрузі заплановані на грудень. SpaceX повідомила, що техаський проєкт уже забезпечив понад 3 000 робочих місць у будівництві та після запуску підтримуватиме понад 500 постійних робочих місць.

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