SpaceX планує у Техасі електростанцію і дата-центр на близько $24 млрд — Channel NewsAsia

Компанія SpaceX планує збудувати газову електростанцію та високопродуктивний обчислювальний комплекс у Старбейс, штат Техас, США. Початкові капітальні інвестиції в проєкт оцінюють приблизно у 24 млрд доларів, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на повідомлення про громадські слухання.

Податкова пільга для проєкту

Згідно з документами, SpaceX подала заявку на пільгу зі сплати податку на майно для проєкту. Міська комісія Старбейс має розглянути її, а також пов’язану угоду про економічний розвиток на публічному засіданні 9 грудня.

Сума у 24 млрд доларів є оцінкою капітальних інвестицій у початкові етапи. Роботи можуть проводити поетапно з можливістю подальшого розширення. SpaceX планує самостійно збудувати об’єкти, володіти ними та експлуатувати їх. Проєкт може стати одним із найбільших приватних інвестиційних проєктів у долині Ріо-Гранде.

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Енергопостачання та газопровід

Власна електростанція може дозволити компанії уникнути багаторічного очікування підключення до основної енергомережі Техасу. У повідомленні не вказано розмір і строк податкової пільги, потужність майбутньої електростанції та масштаби обчислювального комплексу.

Афілійована зі SpaceX компанія Lone Star Mineral Development також подала документи щодо восьмимильного газопроводу Starpipe до Старбейс. Його планують ввести в експлуатацію до січня 2027 року. Газопровід має постачати газ на запланований завод із виробництва рідкого метану для ракет Starship.

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