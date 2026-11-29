Компанія SpaceX 29 листопада планує запустити у США ракету Falcon 9 із вантажним кораблем Cygnus XL компанії Northrop Grumman до Міжнародної космічної станції. Старт із бази Космічних сил США на мисі Канаверал у Флориді запланований на 10:47 за східним часом США, або 15:47 за Гринвічем, повідомляє Space.com.

Трансляцію запуску має вести NASA. Початок висвітлення заплановано на 10:25 за східним часом США, або 15:25 за Гринвічем.

25-та місія постачання

Запуск має розпочати 25-ту місію Cygnus із постачання МКС для NASA. Це буде четвертий політ модифікації Cygnus XL, яка здатна перевозити приблизно на 30% більше вантажу, ніж попередня версія корабля.

Корабель отримав назву S.S. James «Jim» A. Lovell на честь покійного астронавта NASA Джеймса Ловелла, який командував місією Apollo 13 та ще тричі літав у космос. На борту перебувають 4 990 кілограмів запасів, обладнання і наукових експериментів для екіпажу орбітальної станції.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дослідження та прибуття до станції

Серед наукового обладнання — експерименти з удосконалення доставки ліків для лікування раку й остеоартриту, прогнозування поширення раку та терапії втрати м’язової маси. Також вони стосуються вдосконалення датчиків радіації та виробництва їжі для тривалих космічних місій.

Якщо політ відбудеться за планом, Cygnus прибуде до МКС 1 грудня. Астронавти NASA Джессіка Воткінс і Люк Делані мають захопити корабель роботизованою рукою Canadarm2, після чого його встановлять на зверненому до Землі вузлі модуля Unity.

Корабель має залишатися приєднаним до станції до травня 2027 року. Потім його завантажать відходами та відправлять на згоряння в атмосфері Землі.

Читай нас у