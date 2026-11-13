SpaceX спробує зловити обидва ступені Starship у США — BBC News

Компанія SpaceX у п’ятницю планує здійснити тестовий запуск ракети Starship зі стартового майданчика Starbase у штаті Техас, США, та вперше спробувати зловити обидві її частини механічними захватами на стартовій вежі. Про це повідомляє BBC News.

Два етапи повернення

Запуск 124-метрової ракети запланований на 16:45 за місцевим часом, або 22:45 за Гринвічем. Вікно для старту триватиме 75 хвилин. Приблизно через шість із половиною хвилин після зльоту SpaceX має намір спробувати перехопити нижній ступінь — прискорювач Super Heavy — під час його повернення до стартової вежі.

Верхній ступінь, який у SpaceX називають Ship, продовжить політ у космос і має вивести 26 супутників Starlink. Після цього Ship повинен здійснити 14 обертів навколо Землі й повернутися для другої спроби захоплення — орієнтовно через 22 з половиною години після старту.

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Умови для захоплення Ship

Компанія вже тричі ловила прискорювач Super Heavy захватами, які через форму називають «паличками для їжі». Водночас верхній ступінь Starship, що вперше досяг орбіти у вересні, раніше не перехоплювали: він приводнювався в океані.

У SpaceX заявили, що рішення про спробу зловити Ship ухвалять лише після оцінки стану апарата під час польоту. Якщо фахівці зафіксують проблеми, ступінь зможуть спрямувати до океану на одному з етапів місії.

Значення для програми Artemis

Успішне повернення обох частин могло б наблизити SpaceX до створення повністю багаторазової ракети. NASA стежитиме за польотом, оскільки Starship має відігравати важливу роль у програмі Artemis. SpaceX отримала контракт NASA на переобладнання Ship у місячний посадковий модуль для доставлення астронавтів на поверхню Місяця.

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