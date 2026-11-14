SpaceX уперше повернула Starship до стартової вежі — Deutsche Welle

У США компанія SpaceX у суботу успішно повернула безпілотний космічний корабель Starship до тієї самої стартової вежі, з якої місія вирушила в п’ятницю. Це сталося після найдовшого на той час польоту Starship на орбіті, повідомляє Deutsche Welle.

Перше відновлення корабля

За даними видання, успішне повернення Starship стало першим в історії відновленням космічного корабля. У заголовку матеріалу такий спосіб повернення названо захопленням корабля. Для SpaceX це також стало першим ключовим відновленням центрального апарата її ракетної системи.

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Розробка багаторазової ракети

SpaceX протягом десятиліття працює над створенням повністю багаторазової ракети. Starship є центральним кораблем цієї системи, а його повернення до стартової вежі стало важливим етапом у програмі розробки. Компанія прагне зробити ракетну систему придатною для повторного використання.

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