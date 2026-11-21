Компанія SpaceX 20 листопада запустила ракету Falcon 9 із засекреченою місією USSF-317 для Космічних сил США з бази Ванденберг у штаті Каліфорнія. Старт відбувся о 20:20 за місцевим часом, або о 23:20 за східним часом США. Про це повідомляє Space.com.

Посадка першого ступеня

Приблизно через вісім із половиною хвилин після старту перший ступінь Falcon 9 повернувся та здійснив посадку на плавучу платформу SpaceX Of Course I Still Love You в Тихому океані. Для прискорювача з позначенням B1100 це був 11-й запуск і посадка.

Трансляцію запуску завершили невдовзі після посадки першого ступеня. Тому політ верхнього ступеня ракети до орбіти у прямому ефірі не показували.

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Призначення вантажу не розкривають

Місія USSF-317 є засекреченою, тож її вантаж і точне призначення залишаються невідомими. Деякі експерти припускають, що ракета могла вивести на низьку навколоземну орбіту групу супутників Starshield. Їх пов'язують із програмою Space Based Sensing and Targeting Космічних сил США, яка допомагає військовим відстежувати потенційні цілі у світі.

USSF-317 стала 121-м запуском Falcon 9 у 2026 році та третьою місією для Космічних сил США, яку SpaceX виконала в листопаді. Близько 70% запусків Falcon 9 цього року були пов'язані з розгортанням супутникового угруповання Starlink, яке налічує понад 11 тисяч супутників.

У 2025 році Falcon 9 здійснила 165 польотів. SpaceX планує згодом замінити Falcon 9 і Falcon Heavy повністю багаторазовою ракетою Starship.

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