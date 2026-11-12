SpaceX запустила з Каліфорнії засекречений вантаж Космічних сил США — Anadolu Agency

Компанія SpaceX 12 листопада запустила ракету Falcon 9 із засекреченим вантажем для Космічних сил США з бази Ванденберг у штаті Каліфорнія. Ракета стартувала з майданчика Space Launch Complex 4 East у межах місії USSF-627, повідомляє Anadolu Agency.

Місія USSF-627

Інформацію про вантаж і конкретні цілі запуску публічно не розкривали. Старт відбувся після двох перенесень: спочатку місію планували здійснити в понеділок, потім перенесли на вівторок, а згодом — на середу.

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Сьомий політ першого ступеня

Для першого ступеня Falcon 9 це був сьомий політ. Раніше його використовували для місії Національного розвідувального управління США, двох місій Агентства космічного розвитку та трьох запусків супутників Starlink.

Після відокремлення ступенів багаторазовий перший ступінь здійснив посадку на безпілотну платформу SpaceX у Тихому океані. Місія стала частиною подальшого використання американськими військовими комерційних операторів запусків для виведення на орбіту вантажів у сфері національної безпеки.

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