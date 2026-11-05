SPD вимагає від Рейхе наступного тижня подати план цінової стелі — Der Spiegel

У Німеччині Соціал-демократична партія (SPD) вимагає від міністерки економіки Катаріни Рейхе наступного тижня представити конкретну пропозицію щодо обмеження цін на бензин і дизель. Як повідомляє Der Spiegel, суперечка щодо механізму цінової стелі виникла між партнерами по коаліції — CDU/CSU та SPD.

Вимоги SPD

Заступник голови парламентської фракції SPD Арманд Цорн заявив, що механізм має діяти в період, коли люди вирушатимуть на різдвяні канікули. Він виступив проти моделі, за якої споживачам у січні довелося б три тижні витримувати історично високі стрибки цін, перш ніж обмеження почне діяти.

Цорн також сказав, що SPD не погодиться із законом, за яким механізм втратить чинність уже наприкінці березня. Прем’єр-міністр Нижньої Саксонії Олаф Ліс, який представляє SPD, назвав запропоновані Рейхе умови надто високими. За його словами, цінова стеля має працювати на практиці, а не створювати для людей очікування, які згодом не буде виконано.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Умови проєкту

Проєкт, підготовлений у міністерстві Рейхе, передбачає високі пороги для запровадження обмеження. Зростання цін на бензин або дизель у Німеччині має протягом трьох послідовних тижнів, порівняно з попереднім тижнем, перевищувати більш ніж на п’ять відсоткових пунктів темпи зростання середніх цін у решті країн ЄС.

Максимальну ціну пропонують встановлювати не більш як на три місяці. За загрози безпеці постачання дію обмеження можуть призупинити.

Цорн також закликав обмежити маржу нафтової промисловості. Він пов’язав необхідність дій зі стрибками цін через конфлікт навколо Ірану. Чинна знижка на пальне в Німеччині завершується наприкінці року, після чого ціни для споживачів, за оцінкою видання, можуть знову суттєво зрости.

Читай нас у