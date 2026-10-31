Спецдоповідач ООН закликав не нормалізувати відносини з Талібаном — Dawn

Щодо ситуації в Афганістані спеціальний доповідач ООН Річард Беннетт закликав держави не нормалізувати відносини з Талібаном, доки рух не скасує репресивну політику та не продемонструє перевірюваного поліпшення ситуації з правами людини. Як повідомляє Dawn, Беннетт заявив на Генеральній асамблеї ООН, що через п’ять років після захоплення влади Талібан не виявив готовності припинити систематичні порушення прав людини, а натомість посилив обмеження, зокрема щодо жінок і дівчат.

Обмеження прав жінок

За словами Беннетта, нещодавні укази Талібану ще більше послабили права жінок, сприяли насильству проти них і практично унеможливили для жінок вихід із насильницьких стосунків. Він також зазначив, що режим Талібану дозволив дитячі шлюби.

У звіті спецдоповідача задокументовано випадки свавільних затримань, тортур, сексуального насильства, насильницьких зникнень і позасудових убивств в Афганістані. У ньому також ідеться про обмеження свободи вираження поглядів, виключення людей з інвалідністю, а також дискримінацію або переслідування етнічних, релігійних, мовних та інших маргіналізованих меншин.

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Заяви Пакистану про безпеку

Під час інтерактивного діалогу Ради ООН з прав людини щодо Афганістану представник Пакистану Мухаммад Джавад Аджмал заявив, що за останні три роки внаслідок нападів, які, за твердженням Ісламабада, здійснювалися з території Афганістану, загинули понад 4 700 пакистанців.

Аджмал звинуватив Талібан у збереженні тісних зв’язків із терористичними організаціями. За його словами, такі групи безперешкодно діють на афганській території за підтримки зовнішніх сил, які націлені на Пакистан та інші сусідні країни. Він також заявив, що Талібан публічно не засудив ці угруповання, що, на думку представника Пакистану, свідчить про його причетність і підтримку.

Пакистанський дипломат також заявив, що обмеження для жінок і дівчат суперечать міжнародним зобов’язанням Талібану, ісламському праву, традиціям і засадам мусульманської віри. Він послався на Ісламабадську декларацію, ухвалену Організацією ісламського співробітництва на міністерській конференції з питань жінок у липні.

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