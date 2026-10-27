Спецпосланниця АСЕАН Ласаро відвідає М’янму 28 жовтня — Channel NewsAsia

Спецпосланниця АСЕАН у справах М’янми, міністерка закордонних справ Філіппін Марія Тереза Ласаро, 28 жовтня відвідає Нейп’їдо в М’янмі. Її дводенний візит триватиме також у четвер, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на міністра закордонних справ Таїланду Сіхасака Пуангкеткео.

Програма візиту

За словами глави МЗС Таїланду, маршрут Ласаро ще опрацьовують. Наразі немає інформації, чи зустрінеться вона з колишньою демократичною лідеркою М’янми Аун Сан Су Чжі, яку утримують під вартою після військового перевороту 2021 року.

У липні Ласаро заявляла, що планує відвідати М’янму цього року, щоб розширити доступ до гуманітарної допомоги. Раніше Філіппіни, які нині головують в АСЕАН, просили надати посланниці короткий доступ до Аун Сан Су Чжі, але отримали відмову.

Зустрічі перед самітом

Пуангкеткео повідомив, що поїздку запланували так, аби Ласаро могла представити її підсумки на зустрічі міністрів закордонних справ АСЕАН у Манілі перед самітом лідерів об’єднання.

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У серпні Аун Сан Су Чжі зустрілася з представником Міжнародного комітету Червоного Хреста. Це була перша публічно повідомлена зустріч політикині з іноземним посадовцем від часу її усунення від влади. Після цього Філіппіни закликали до її повного й безумовного звільнення та повторили запит на доступ до неї.

У четвер син Аун Сан Су Чжі Кім Аріс уперше за понад п’ять років зміг поговорити з матір’ю телефоном під час дзвінка з посольства М’янми в Лондоні. Після розмови він сказав AFP, що мати звучала доволі здоровою, однак висловив занепокоєння її самопочуттям.

Після перевороту 2021 року АСЕАН не запрошує представників М’янми на зустрічі високого рівня через відсутність суттєвого прогресу у виконанні п’ятиточкового консенсусу об’єднання. Він передбачає припинення насильства, політичний діалог, гуманітарну допомогу та контакти спецпосланця з усіма сторонами.

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