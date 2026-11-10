SPH Media повідомила про кібератаки на п’ять систем у Сінгапурі — Channel NewsAsia

Сінгапурська медіакомпанія SPH Media повідомила про кібератаки на п’ять своїх систем. Під час інцидентів було скомпрометовано персональні дані, що стосувалися 9% бази даних компанії, однак дані платіжних карток, фінансова або банківська інформація та доступ до облікових записів клієнтів не були скомпрометовані, повідомляє Channel NewsAsia.

Які дані скомпрометували

Атаки торкнулися двох груп систем SPH Media: одна містила певні персональні дані, а інша таких даних не зберігала. Серед скомпрометованої інформації переважно були адреси електронної пошти, імена, поштові адреси та номери телефонів.

Представник SPH Media заявив, що атаки, ймовірно, були скоординованою діяльністю одного й того самого суб’єкта загрози. Компанія не уточнила, хто саме стоїть за інцидентами, а також не повідомила, який обсяг її бази даних був зачеплений атаками на системи без персональних даних.

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Дії компанії

Після виявлення інцидентів SPH Media заявила, що захистила уражені системи та залучила зовнішніх фахівців із кібербезпеки для розслідування й локалізації порушень. Компанія також повідомила про випадок Комісію із захисту персональних даних Сінгапуру, Агентство кібербезпеки Сінгапуру, Управління розвитку інфокомунікацій та медіа і поліцію.

SPH Media заявила, що поінформувала всіх постраждалих та надала їм рекомендації щодо запобіжних заходів. За даними The Straits Times, перший інцидент виявили 4 листопада, а останній — 8 листопада, проте представник SPH Media не підтвердив ці дати.

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