Спідвейного гонщика Гіґґза ув’язнили на 4 роки і 3 місяці — ABC News Australia

В Австралії Окружний суд Олбані засудив спідвейного гонщика Дастіна Гері Гіґґза до чотирьох років і трьох місяців ув’язнення за злочини сексуального характеру щодо неповнолітньої дівчини. Він матиме право на умовно-дострокове звільнення після відбуття двох років і трьох місяців покарання — у січні 2029 року.

Вирок суду

Як повідомляє ABC News, присяжні 3 серпня визнали Гіґґза винним у сексуальному проникненні щодо дитини віком від 13 до 16 років. Його також виправдали за п’ятьма іншими обвинуваченнями. Присяжні відхилили версію захисту про те, що сексуальні дії почалися лише після 16-річчя потерпілої.

Суд встановив, що Гіґґз познайомився з дівчиною, коли їй було 15 років, через спільноту прихильників спідвею. Спершу вони спілкувалися в Snapchat, а згодом зустрілися на заході, пов’язаному зі спідвеєм. Суддя Гері Мессі зазначив, що численні повідомлення чоловіка з компліментами щодо зовнішності дівчини були грумінгом.

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Обставини справи

За висновком суду, сексуальні дії почалися у січні 2022 року, коли Гіґґз забронював номер у готелі Hilton в Олбані. Захист наполягав, що в готелі нічого сексуального не відбувалося, а пара зупинилася там перед поїздкою до національного парку. Суд цю версію не прийняв. Наступний епізод стався місяцем пізніше в мотелі Dog Rock.

Захисник Джонсон Кітто просив не призначати Гіґґзу покарання з реальним ув’язненням через потребу в довічній імунотерапії для лікування рідкісного захворювання нирок. Представник служби виконання покарань заявив, що необхідне лікування забезпечать у в’язниці. За даними ABC News, Гіґґза утримуватимуть у в’язниці Казуаріна, де він матиме доступ до медичної допомоги.

Суд також видав безстроковий обмежувальний припис, який забороняє Гіґґзу контактувати з потерпілою та наближатися ближче ніж на 50 метрів до її місця роботи або навчання.

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