Спікер Джонсон заявив про формування консенсусу щодо обмежень для Китаю — Taipei Times

У США спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що в Конгресі формується консенсус щодо обмеження експорту передових чипів до Китаю. Він сказав журналістам у Капітолії, що підтримує скорочення доступу КНР до таких технологій, повідомляє Taipei Times.

За словами Джонсона, експортний контроль над постачанням чипів до Китаю є одним із важливих питань для законодавців. Після відставки генерального директора Nvidia Дженсена Хуана представники обох партій закликали посилити обмеження на доступ Китаю до передових чипів для штучного інтелекту.

Ініціативи в Конгресі

Республіканці в Конгресі прагнуть включити нові обмеження на експорт передових ШІ-чипів до щорічного законопроєкту про оборонні видатки. За даними помічника Сенату, який говорив на умовах анонімності, цей документ є обов’язковим до ухвалення та зазвичай має двопартійну підтримку.

Законодавці просувають щонайменше чотири законопроєкти, присвячені контролю над експортом чипів. AI Overwatch Act має розширити повноваження Конгресу щодо експорту передових ШІ-чипів. Chip Security Act передбачає, що компанії відстежуватимуть місцезнаходження передових процесорів, аби запобігати контрабанді.

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Заходи проти обходу обмежень

MATCH Act має спонукати союзників США обмежити продаж і технічне обслуговування передового обладнання для виробництва чипів, призначеного для Китаю. Remote Access Security Act повинен надати Міністерству торгівлі США інструменти, щоб перешкоджати китайським компаніям орендувати закордонні дата-центри для доступу до чипів Nvidia.

У центрі скандалу перебуває китайська бізнесвумен Еліс Хуан, яка була топменеджеркою Megaspeed — партнера Nvidia. Уряд США підозрює Megaspeed у допомозі Китаю з отриманням передових ШІ-чипів, обмежених американським експортним контролем. Пекін заперечив твердження, що Хуан є шпигункою.

Аналітик вашингтонського Jamestown Foundation Санні Ченг заявив, що відставка Дженсена Хуана не припинить уваги Конгресу до Nvidia. На його думку, Конгрес може викликати колишнього керівника компанії повісткою, а нове керівництво Nvidia може переглянути стратегію компанії щодо Китаю.

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