Спікер Меджлісу Галібаф не відвідає форум БРІКС у Делі — The Hindu International

Спікер парламенту Ірану Мохаммад-Багер Галібаф не зможе взяти участь у 12-му Парламентському форумі БРІКС, який 26–27 жовтня відбудеться в Нью-Делі, Індія. Про це заявило посольство Ірану в Індії, пославшись на «певні непередбачені обставини».

Іран направить парламентську делегацію

Попри відсутність Галібафа, Іран буде представлений на форумі парламентською делегацією. У заяві посольства наголосили, що країна як член БРІКС підтверджує намір активно та результативно брати участь у самітах і зустрічах об’єднання на найвищому рівні.

Іранська делегація також планує продовжити діалог і консультації з представниками держав БРІКС, зокрема щодо розширення двосторонньої та багатосторонньої співпраці у парламентській сфері, повідомляє The Hindu International.

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Форум триватиме два дні

12-й Парламентський форум БРІКС пройде в Нью-Делі 26 та 27 жовтня. Його дискусії будуть присвячені темі розвитку парламентів, орієнтованих на потреби людей. За даними видання, очікується також участь прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді.

Посольство Ірану подякувало уряду Індії за гостинність і організацію заходу.

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