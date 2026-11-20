Спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав республіканців повернутися до Вашингтона, щоб до січня ухвалити пріоритетні для партії законопроєкти. У листі до колег він заявив, що протягом наступних 44 днів усі республіканці мають залишатися залученими до роботи, повідомляє UPI.

Проблема з відвідуваністю

Джонсон заявив, що кожен республіканець, який не має серйозних медичних причин для відсутності, має бути присутнім у Палаті представників, аби належно завершити дворічний термін роботи. У дописі в X він закликав республіканську більшість завершити роботу максимально результативно заради американців.

За даними Politico, керівництву Палати представників довелося скоротити робочий тиждень через недостатню кількість законодавців для голосувань. Джонсон повідомив, що напередодні були відсутні 14 членів Палати, через що неможливо просувати процедурні рішення та законодавчий порядок денний.

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Пріоритети до січня

Серед законопроєктів, які республіканці хочуть ухвалити, — фінансування Пентагону, підвищення ліміту державного боргу та реформа дозвільної системи. Для ухвалення цих рішень партія наразі не має достатньої кількості голосів.

У січні до роботи приступить новий Конгрес, у якому республіканцям доведеться протистояти демократичній більшості. Конгресмен-республіканець Грег Мерфі, який сказав, що програв вибори, заявив CNN, що обурений колегами, які не повернулися до Вашингтона. Один із членів Палати пояснив свою відсутність повідомленням про можливу змову щодо використання іранської «брудної бомби» у місті. За даними CNN, Джонсон нагадав, що співробітники законодавців залишалися у Вашингтоні.

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