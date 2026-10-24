Спікер Палати представників Таїланду закликав до компромісу щодо дебатів — Bangkok Post

У Таїланді спікер Палати представників Софон Зарам закликав уряд і опозицію досягти компромісу щодо графіка дебатів про вотум недовіри. Як повідомляє Bangkok Post, опозиція готова скоротити запитувану тривалість дебатів із п’яти до чотирьох днів, якщо їх проведуть у листопаді або грудні.

Розбіжності щодо тривалості

За словами Софона Зарама, опозиція спочатку вимагала п’ять днів для обговорення вотуму недовіри, тоді як уряд пропонував три дні. Під час переговорів запропонували компромісний варіант із чотирма днями, однак депутати від опозиції залишили зустріч.

Спікер повідомив, що опозиція пояснювала небажання скорочувати кількість промовців тим, що підготовка до дебатів уже почалася. Водночас вона заявила про готовність погодитися на будь-яку дату в листопаді або грудні, якщо на дебати відведуть чотири дні.

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Заклик до переговорів

Софон Зарам заявив, що готовий звернутися до кабінету міністрів щодо прийнятних дат для дебатів. Він наголосив, що глухий кут слід долати шляхом переговорів, а не односторонніх рішень, і закликав сторони піти назустріч одна одній.

Урядовий парламентський координатор від партії «Бхумджайтай» захистив пропозицію, заявивши, що уряд уже збільшив відведений опозиції час до чотирьох днів. Спікер також застеріг, що внесення питання до парламентського порядку денного без домовленості може створити додаткові проблеми.

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