Спікер парламенту Ірану Галібаф зустрівся з аятолою Хаменеї — Anadolu Agency

В Ірані спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф зустрівся з верховним лідером аятолою Моджтабою Хаменеї. За повідомленням Anadolu Agency з посиланням на Fars News Agency, вони обговорили останні військові, економічні та інформаційні події, пов’язані зі США та Ізраїлем.

Економіка та суспільна єдність

Учасники зустрічі говорили про зміцнення національних можливостей Ірану, збереження суспільної згуртованості й національної єдності. Вони також наголосили на необхідності поліпшити співпрацю уряду та парламенту для розв’язання економічних проблем і питань добробуту населення.

Окремо Галібаф і Хаменеї підкреслили важливість розвитку відносин зі стратегічними партнерами Ірану. За даними Anadolu Agency, спікер парламенту поінформував верховного лідера про діяльність парламенту після початку 28 лютого війни США та Ізраїлю проти Ірану, як її описує агентство, а також виклав поточні й майбутні плани реагування на виклики країни.

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Рідкісні повідомлення про зустрічі

Це одна з небагатьох повідомлених зустрічей за участю Моджтаби Хаменеї, який не з’являвся публічно відтоді, як у березні змінив на посаді свого батька — аятолу Алі Хаменеї. Президент Ірану Масуд Пезешкіан раніше заявляв, що від березня двічі зустрічався з верховним лідером, зокрема в серпні їхня розмова тривала понад сім годин.

За інформацією Anadolu Agency, Хаменеї обрали верховним лідером 8 березня після загибелі його батька внаслідок ударів США та Ізраїлю 28 лютого. Відтоді він переважно поширював письмові заяви. Зустріч відбулася на тлі напруженості між Тегераном і Вашингтоном щодо безпекових домовленостей в Ормузькій протоці та ширшого конфлікту.

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