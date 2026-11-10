Спікер парламенту Ірану Калібаф відвів Китаю роль у врегулюванні з США — Anadolu Agency

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Калібаф заявив, що Китай може відіграти значну роль у припиненні війни та врегулюванні нинішньої ситуації «ні війни, ні миру» у відносинах Тегерана зі США. Як повідомляє Anadolu Agency, він виклав цю позицію у статті, опублікованій на сайті верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї.

Роль Пекіна

Калібаф, який також є спеціальним представником Ірану з питань Китаю та очолює іранську делегацію на переговорах зі США, наголосив на дипломатичному потенціалі Пекіна. За його словами, зв’язки Китаю з Іраном та арабськими країнами, а також дипломатичні ініціативи Пекіна створюють можливість посилити регіональну стабільність і сприяти формуванню нового регіонального порядку.

Він також повідомив, що верховний лідер дав докладні настанови щодо відносин із Китаєм, визначивши конкретні пріоритети, а не загальні рекомендації.

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Координація співпраці

Іран планує створити орган високого рівня, який координуватиме та контролюватиме реалізацію співпраці з Пекіном. Його завданням мають стати стратегічна координація, визначення пріоритетів, прискорення ухвалення рішень і супровід важливих міжсекторальних питань без підміни повноважень державних установ.

Калібаф наголосив, що співпраця з Китаєм має не обмежуватися церемоніальними домовленостями. Він закликав реалізовувати конкретні проєкти в межах 25-річної всеосяжної угоди про співпрацю між двома країнами.

За даними агентства, війна між Іраном і США почалася після американсько-ізраїльських військових атак на Іран 28 лютого. Тегеран і Вашингтон досі розходяться щодо умов тривалого врегулювання, зокрема послаблення санкцій, гарантій безпеки та домовленостей стосовно Ормузької протоки.

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