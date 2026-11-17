Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу відреагував на повідомлення про нібито вимогу Російської Федерації — держави-агресора — перетворити країну на федеративну республіку з Придністров’ям і Гагаузією у складі. Він заявив, що курс Молдови на європейську інтеграцію закріплений у Конституції.

Заява Ігоря Гросу

«Це не просто офіційна позиція, це надофіційна позиція. Ми провели референдум, люди проголосували, і ми записали курс на європейську інтеграцію до Конституції Молдови. Крапка», — сказав Гросу в коментарі телеканалу TVR Moldova.

За його словами, ідеї, які Росія «витягла з нафталіну», для Молдови нічого не означають. Гросу наголосив, що країна рухається у напрямку Європейського Союзу.

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Повідомлення про можливі умови

Як повідомляє Meduza, 12 листопада Bild та Echo написали, що одна з кількох переговорних груп, які працюють над завершенням війни Росії проти України, нібито передала європейським партнерам перелік можливих умов щодо європейської безпеки. Видання не уточнили, яка саме група надала цей перелік і наскільки офіційними були наведені вимоги.

Серед приписуваних Росії умов називали перетворення Молдови на федеративну республіку, до якої увійшли б Придністров’я та Гагаузія. Також у повідомленнях ішлося, що в разі вступу Молдови до ЄС ці регіони могли б провести референдуми про незалежність. Окремий пункт, за даними Bild та Echo, передбачав виведення російських військ із Придністров’я в обмін на позаблоковий статус Молдови.

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