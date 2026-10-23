Спікер Сенату Кінгі пообіцяв пріоритетний розгляд законопроєкту — Nation Kenya

На першому в Кенії саміті довіри в Найробі спікер Сенату Амасон Кінгі заявив, що палата пріоритетно розгляне законопроєкт про участь громадян у виробленні політики та законів після відновлення засідань 3 листопада 2026 року. Документ уже схвалила Національна асамблея, а після ухвалення Сенатом його передадуть президентові Вільяму Руто на підпис, повідомляє Nation Kenya.

Участь громадян у законотворчості

Кінгі наголосив, що довіра до парламенту залежить від того, як він виконує законодавчу, наглядову та представницьку функції. За його словами, закони, які не відповідають щоденним проблемам громадян, можуть підірвати довіру до парламенту. Він зазначив, що громадськість має бути в центрі законодавчої діяльності, нагляду та представництва.

Спікер також нагадав, що участь громадян є однією з ключових цінностей Конституції Кенії 2010 року. За його словами, основний закон мав змінити практику, за якої уряд ухвалював рішення без належного залучення населення.

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Вимоги до консультацій

Законопроєкт має встановити правила, які зроблять публічні консультації змістовними, а не формальною процедурою. Кінгі звернув увагу, що деякі державні органи раніше оголошували про зустрічі для консультацій лише за день до їх проведення та продовжували процедуру незалежно від участі громадян.

Учасники панельної дискусії про громадську участь, свободу слова та залучення громадян закликали проводити ширші консультації в різних частинах країни. Вони також вказали, що парламент і державні установи мають пояснювати причини відхилення пропозицій громадян.

Початкова версія законопроєкту передбачала штраф до 500 тисяч кенійських шилінгів для посадовців, які не запитували думку громадськості. Депутати виключили цю норму та запропонували надати Високому суду право визнавати недійсними закони, ухвалені без громадської участі.

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