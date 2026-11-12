Спікери V4 закликали відтермінувати ETS2 за межі 2030 року — Radio Prague International

Спікери парламентів Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччини на зустрічі у Братиславі, Словаччина, закликали відтермінувати запуск системи торгівлі викидами ЄС ETS2 за межі 2030 року. Про це повідомляє Radio Prague International.

Пропозиція щодо ETS2

За словами спікера парламенту Словаччини Ріхарда Раші, країни Вишеградської четвірки прагнуть перенести впровадження системи. ETS2 має запрацювати у 2028 році та охоплюватиме викиди від автомобільного транспорту й опалення будівель.

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура, який представляв країну разом зі спікером Сенату Мілошем Вистрчілом, заявив, що систему слід скасувати повністю.

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Розширення Євросоюзу

Учасники зустрічі також підтримали подальше розширення Європейського Союзу, насамперед у напрямку Західних Балкан. Водночас вони наголосили, що держави-кандидати мають виконати необхідні умови.

Мілош Вистрчіл заявив, що у підсумковій декларації зустрічі мало бути сильніше відображено питання європейської безпеки та підтримки України.

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