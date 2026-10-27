Спір щодо компенсації тяжкохворому працівнику SES розгляне суд — ABC News Australia

В Австралії спір щодо виплати трудової компенсації 73-річному Кену Бодіннару, колишньому працівнику Державної служби надзвичайних ситуацій штату Вікторія (SES), розглянуть у суді в листопаді. Чоловік лікується від дрібноклітинного раку легенів і домагається визнання того, що захворювання пов’язане з його службою, аби його родина отримала підтримку. Про це повідомляє ABC News Australia.

Бодіннар із Пейнсвілла майже 50 років був волонтером SES, а згодом працював там оперативним офіцером. Він виконував обов’язки пожежника й оператора човна, а також брав участь у ліквідації наслідків масштабних пожеж Black Saturday 2009 року та Black Summer у Східному Гіпсленді приблизно десятиліттям пізніше. За службу під час пожеж 2009 року він отримав Національну медаль за надзвичайні ситуації.

Позиції лікарів різняться

Лікар, який лікує Бодіннара, вважає, що вплив диму від пожеж, вихлопних газів дизельних двигунів і азбесту істотно сприяв розвитку онкологічного захворювання. Після курсу променевої та хіміотерапії обстеження показало поширення раку на печінку.

Страховики SES у системі WorkCover відхилили заяву, дійшовши висновку, що чоловік не отримав захворювання під час роботи, а його службові обов’язки не були чинником хвороби. Водночас один із двох медичних висновків, які страховики надали в серпні, підготував лікар Девід Фіш. У ньому зазначено, що вплив диму від пожежогасіння та дизельних випарів безсумнівно був суттєвим чинником розвитку його стану.

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Інший медичний висновок, підготовлений лікарем Россом Дженненсом, пов’язує рак Бодіннара передусім з історією куріння. Лікар також вказав, що за значного професійного впливу азбестового пилу, волокон або дизельних випарів ці чинники могли дещо підвищити ризик розвитку дрібноклітинного раку легенів.

Спроба прискорити розгляд

Адвокат Бодіннара Росс Соттіл намагався прискорити розгляд справи через примирну процедуру, однак домовленості сторони не досягли. За його словами, на цьому етапі страховики не надали власні медичні докази вчасно, а юридична команда Бодіннара отримала доступ до одного з висновків лише на початку жовтня.

Нині Бодіннар перебуває у відділенні інтенсивної терапії лікарні Epworth у Джилонзі після утворення тромбів і запалення легень, що виникли після перенесеного COVID-19. У SES заявили, що безпека волонтерів і співробітників є пріоритетом, а всі заяви про компенсації оцінюють незалежно. Регулятор WorkSafe відмовився коментувати індивідуальну справу.

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