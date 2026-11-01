Spirit of Tasmania V прибув до Девонпорта першим рейсом — ABC News Australia

Новий пором Spirit of Tasmania V 1 листопада прибув до Девонпорта в австралійському штаті Тасманія о 6:19, завершивши перший пасажирський рейс із Джилонга. Переправа через протоку Басса тривала близько 12 годин, а море й погода під час подорожі були сприятливими, повідомляє ABC News.

Перший рейс нового порома

Перед відправленням із Джилонга на борту зібралися гості та посадовці. Прем'єр Тасманії Джеремі Рокліфф заявив, що проєкт вдалося завершити, попри труднощі. Мер Девонпорта Елісон Джарман назвала бренд Spirit of Tasmania знаковим для штату та порівняла його значення із Сіднейським оперним театром.

Нові пороми Spirit of Tasmania побудувала фінська компанія Rauma Marine Constructions. Проєкт супроводжувався затримками та перевитратами. Посол Фінляндії в Австралії Арто Гаапеа назвав запуск судна історичним моментом і результатом співпраці.

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Враження пасажирів

Серед пасажирів першого рейсу були жителі Тасманії, які поверталися додому, а також туристи. Селест Акерлі подорожувала з дитиною та двома собаками й спочатку не знала, що забронювала поїздку саме на перший рейс Spirit of Tasmania V.

Браян Мандей завершував автомобільну подорож материковою частиною Австралії, яка тривала три з половиною місяці та охопила Квінсленд. Він позитивно оцінив готовий пором. Жителька Мельбурна Світі Нейк вирушила до Тасманії вперше; серед її планів — відвідати гору Крейдл і ринок Саламанка в Гобарті.

Після прибуття до Девонпорта Рокліфф і міністр інфраструктури та транспорту Керрі Вінсент звернулися до медіа. За повідомленням ABC, 1 листопада 2026 року пов'язують із надією на новий етап для бренду Spirit of Tasmania, який упродовж кількох років згадували через проблеми з реалізацією проєкту нових суден.

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