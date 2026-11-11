Співачка Аланіс Моріссетт заявила про свою пансексуальність — NME

Співачка й авторка пісень Аланіс Моріссетт заявила, що є пансексуальною. Про це вона сказала в епізоді подкасту Handsome, який ведуть коміки й актори Форчун Файмстер, Тіг Нотаро та Мей Мартін, повідомляє NME.

Розмова у подкасті

Під час розмови Файмстер сказала, що шкодує про чоловіків, які завдали Моріссетт болю, але не про пісні, що з’явилися після цього досвіду. Вона запитала артистку, чи виникало в неї через це бажання бути лесбійкою.

Моріссетт кивнула й відповіла, що є пансексуальною. Після уточнювального запитання Нотаро вона підтвердила це.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Музичні та сценічні проєкти

Моріссетт одружена з репером Маріо Джоном Тредвеєм, відомим як Souleye, та має трьох дітей. Нещодавно вона випустила святковий альбом Good Weather For Immaculate Conception із 12 різдвяними класичними композиціями та двома оригінальними піснями.

Також артистка представляє в YouTube Theater у Лос-Анджелесі мультимедійну музичну сценічну виставу Butterfly With A Machete. Моріссетт стала її співавторкою та продюсеркою; постановка розповідає про злети й труднощі її кар’єри протягом останніх 30 років.

Читай нас у