Співачка Анітта здобула першу Latin Grammy у Лас-Вегасі — Rolling Stone

За даними Rolling Stone, бразильська співачка Анітта здобула першу у кар’єрі премію Latin Grammy на церемонії в Лас-Вегасі, США. Її альбом EQUILIBRIVM переміг у категорії найкращого сучасного попальбому португальською мовою. Під час виступу артистка виконала попурі з композицій «Choka Choka», «Desgraça», «Meia Noite» та «Ouro».

Анітта присвятила нагороду Бразилії та наголосила, що Латинська Америка охоплює не лише іспаномовні країни. Вона також зазначила, що Бразилія є частиною регіону.

Відзнака для Daddy Yankee

Одним із центральних номерів вечора став виступ Daddy Yankee, якого відзначили як «Людину року». Виконавець заспівав, зокрема, «Ella Me Levantó», «Lo Que Pasó, Pasó», «Rompe» та «Gasolina». На сцені до нього долучилися LL Cool J, French Montana, Diljit Dosanjh, Feid, Bizarrap і Bad Gyal.

Нагороду Daddy Yankee вручила Джанет Джексон, що стало несподіванкою для присутніх. Музиканти раніше співпрацювали над композицією Джексон «Made For Now», випущеною 2018 року.

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Інші результати церемонії

Аргентинський виконавець Milo J, якому 20 років, здобув три Latin Grammy того вечора. На церемонії він виступив разом із музикантом Густаво Сантаолаллою та уругвайським ансамблем Agárrate Catalina, представивши пісні «Solifican12» і «Gil».

Нагороду за найкращий техано-альбом отримав Bobby Pulido за Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo). Це його третя Latin Grammy. У категорії найкращого реггетон-виконання перемогла пісня Karol G і Feid «Verano Rosa», однак обидва артисти не були присутні на врученні нагороди.

Rolling Stone також звернуло увагу на технічні проблеми зі звуком під час телевізійної трансляції, зокрема в категорії найкращого сучасного тропічного альбому та під час окремих промов.

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