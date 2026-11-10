Співачка Дуа Ліпа врегулювала позов щодо Levitating — Rolling Stone

Співачка Дуа Ліпа врегулювала судовий спір із музикантом і продюсером Боско Канте щодо хіта Levitating. Сторони повідомили суд про досягнення угоди у документах, поданих у понеділок, 9 листопада, повідомляє Rolling Stone.

Справу закрили остаточно, тож повторно подати такий позов неможливо. Кожна зі сторін самостійно покриє власні судові витрати та гонорари адвокатів. Умови домовленості не розкриваються: зокрема, невідомо, чи передбачає вона грошову компенсацію або зазначення Канте в кредитах композиції.

Претензії щодо реміксів

Канте подав позов у 2023 році, заявивши про порушення авторського права та умов контракту. Він стверджував, що у 2019 році продюсер Стівен Козменюк звернувся до нього з проханням створити й виконати партію з використанням голосового модулятора talk box для Levitating.

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За твердженням Канте, він уклав ліцензійну угоду, яка дозволяла використати його виконання в оригінальній версії пісні, випущеній 26 березня 2020 року. Водночас музикант наполягав, що ця угода не поширювалася на подальші ремікси треку, серед яких є версія за участю DaBaby.

Інші справи щодо пісні

Адвокат Канте Наїл Бенджамін заявив, що спір його клієнта з Warner врегульовано, та наголосив на важливості належного використання, визнання й винагороди внеску артистів у проєкти великих лейблів. Представники Ліпи, Warner Records і Козменюка на запити Rolling Stone про коментар не відповіли.

Позов Канте був одним із кількох судових спорів довкола Levitating і єдиним, що завершився врегулюванням. Раніше суд відхилив позов флоридського регі-гурту Artikal Sound System, а також позов авторів пісень Л. Расселла Брауна і Сенді Лінзера.

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