Співачка Ека Маіріна відкрила індонезійський заклад у Сінгапурі — Channel NewsAsia

Співачка й акторка Ека Маіріна відкрила свій перший постійний заклад індонезійської кухні My Indo Cook у студентській їдальні Політехніки Наньян у Сінгапурі. Заклад запрацював 1 серпня та пропонує, зокрема, наси удук — рис на кокосовому молоці, суп із фрикадельками баксо, сото аям і страви з локшиною Indomie.

Десять днів на підготовку

Як повідомляє Channel NewsAsia, Маіріна натрапила в соцмережах на оголошення попереднього орендаря, який шукав того, хто перебере заклад. Після обговорення з чоловіком і трьома дітьми вона вирішила взятися за цю справу, хоча на підписання контракту, отримання ліцензій, пошук постачальників і розробку меню мала лише 10 днів.

Співачка вклала у відкриття п'ятизначну суму зі своїх заощаджень і стала одноосібною власницею бізнесу. За її словами, перші тижні роботи були хаотичними: через наплив відвідувачів під час обіду вона втратила апетит і п'ять днів не їла. Упродовж перших двох тижнів заклад продавав близько 100 порцій щодня під час обіду. У третій і четвертий тижні продажі знизилися; це збіглося з екзаменаційним періодом у навчальному закладі.

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Від домашньої кухні до студентської їдальні

My Indo Cook почався як домашній бізнес у 2020 році: підписники Маіріни в соцмережах просили можливість замовляти індонезійські страви, які вона публікувала. До відкриття закладу вона 16 років була домогосподаркою та час від часу брала участь у музичних і акторських проєктах.

Маіріна народилася в Джакарті та живе в Сінгапурі 26 років. У 2003 році вона перемогла в малайському вокальному конкурсі Anugerah, а 2022 року увійшла до дванадцятки найкращих учасників третього сезону MasterChef Singapore. У закладі вона виставила свій оригінальний фартух із цього шоу.

Плани розширення

Власниця розглядає можливість весільного кейтерингу та відкриття нових точок. За її словами, потенційні партнери з Австралії та Дубая вже виявляли інтерес, однак зараз вона зосереджена на роботі першого закладу й опановує специфіку ресторанного бізнесу.

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