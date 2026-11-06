Співачка Jennie представила пісню для анімаційного фільму Netflix — Rolling Stone

Співачка Jennie, учасниця Blackpink, представила новий сингл Someone to Hold, який увійде до саундтреку майбутнього анімаційного фільму Netflix Steps. Як повідомляє Rolling Stone, композицію артистка записала разом із продюсером Джастіном Трентером.

Пісня присвячена любові між сестрами. Jennie назвала роботу над треком своїм першим досвідом створення музики для анімаційного фільму. За її словами, їй сподобалися персонажі Steps та їхній світ, а також можливість стати частиною проєкту.

Нова версія казки про Попелюшку

Steps переосмислює класичну історію про Попелюшку. За офіційним синопсисом, Ліліт, яка втомилася жити в тіні Попелюшки, викрадає чарівну паличку Феї-хрещеної та разом із сестрою Марго захоплює Королівський бал. Це руйнує звичний сюжет казки й відкриває шлях до влади Прісциллі, яка заволодіває троном.

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Згодом Ліліт має об’єднатися з Попелюшкою, щоб протистояти байкерським тролям, утекти від поплічників лиходійки та пройти Крізь Кричущий ліс. Режисерами стрічки стали Аліс Цзюе та Джон Ріпа. Ролі озвучили Алі Вонг, Бетт Мідлер, Стефані Гсу, Ніккі Глейзер і Аманда Сайфред. Фільм стане доступним на Netflix 20 листопада 2026 року.

Музика до фільму

До саундтреку увійдуть чотири оригінальні композиції, написані та спродюсовані Джастіном Трентером. Додаткові вокальні партії виконали Аманда Сайфред, Роуз Ґрей та Емеї. Музику до фільму створив Кріс Бауерс, відомий роботою над серіалом Бріджертони.

У березні Jennie випустила сольний реліз Ruby на власному лейблі Odd Atelier. У липні вона також представила окремий сингл Less Than a Lover.

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