Американська співачка Майлі Сайрус, за повідомленнями медіа, одружилася з музикантом Максом Морандо в маєтку в Палм-Спрінгс, штат Каліфорнія. Офіційної заяви пари про шлюб наразі не було. Водночас американські видання оприлюднили фотографії церемонії, які, ймовірно, папараці зробили здалеку.

Церемонія у Палм-Спрінгс

Про весілля першою повідомила програма Entertainment Tonight телеканалу CBS, а журнал People опублікував фотографії з церемонії. Як повідомляє Der Spiegel, серед присутніх були мати співачки Тіш Сайрус та її сестра Ноа Сайрус.

За даними TMZ, на святкуванні також був батько нареченої, кантрі-виконавець Біллі Рей Сайрус. Після розлучення батьків Майлі Сайрус, за повідомленнями медіа, вона протягом кількох років не спілкувалася з батьком. Після оголошення про заручини Біллі Рей Сайрус привітав доньку з новими стосунками в Instagram.

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Другий шлюб Сайрус

Для 33-річної Майлі Сайрус це другий шлюб. Вона була одружена з актором Ліамом Гемсвортом, однак пара оголосила про розставання у серпні 2019 року — через вісім місяців після весілля. Розлучення завершили в січні 2020 року. Для 28-річного Морандо це перший шлюб. Пара публічно повідомила про заручини наприкінці минулого року.

Морандо — барабанщик із Лос-Анджелеса, який грав у гуртах The Regrettes і Liily. Весілля відбулося в будинку, де в 1947–1954 роках жив Френк Сінатра. Будівлю в стилі модернізму спроєктував архітектор Е. Стюарт Вільямс.

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