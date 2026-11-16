Співачка Raye отримала 11 номінацій на премію Grammy 2027 — Variety

Співачка Raye очолила список номінантів на премію Grammy 2027, здобувши 11 номінацій. Вона претендує, зокрема, на нагороди в категоріях «альбом року», «запис року» та «пісня року» за композицію Where Is My Husband!, повідомляє Variety.

Raye також номінували за найкраще сольне попвиконання, найкраще попвиконання дуетом або гуртом, найкращий попвокальний альбом, найкращий денс-поп запис, найкраще традиційне попвокальне виконання, музичне відео та аранжування з інструментами й вокалом. Вона також представлена в категорії авторки пісень року в некласичній музиці. За даними видання, вимогам цієї номінації вона відповідала завдяки авторським кредитам у композиціях інших виконавців.

Інші лідери номінацій

Дев'ять номінацій отримала Rosalía. По сім номінацій мають Елла Ленглі, Міранда Ламберт, Олівія Родріго та Фібі Бріджерс. Rosalía номінували на «запис року» й «пісню року» за трек Berghain, записаний за участі Björk та Yves Tumor.

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У головних категоріях переважали виконавиці. Шість із восьми номінованих на «запис року» композицій належать жінкам-виконавицям, а серед номінантів на «пісню року» таких сім із восьми. Бруно Марс став єдиним чоловіком серед претендентів на «альбом року» з платівкою The Romantic.

Відсутні серед номінантів

Гаррі Стайлз не отримав жодної номінації, хоча подавав альбом Kiss All the Time. Disco, Occasionally. у кількох категоріях, зокрема на «альбом року» та найкращий попвокальний альбом. Раніше він мав дев'ять номінацій Grammy та три перемоги, включно з нагородою за «альбом року» для Harry's House у 2023 році.

Noah Kahan здобув лише одну номінацію — за найкращий сучасний фолк-альбом The Great Divide: The Last of the Bugs, розширену версію його четвертого альбому. Аріана Гранде представлена у чотирьох категоріях, зокрема за «пісню року» за Hate That I Made You Love Me і найкращий попвокальний альбом за Petal. Водночас вона не потрапила до номінацій «альбом року» та «запис року».

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