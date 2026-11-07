Співак Бенсон Бун запросив на сцену 13-річну Кензі Ріддл — ABC News Australia

Американський співак Бенсон Бун запросив 13-річну Кензі Ріддл і її подруг на сцену під час концерту в Брісбені, Австралія. Школярка, яка вдруге проходить лікування від раку, зустрілася зі своїм кумиром після того, як він побачив відео на пісню Beautiful Things, повідомляє ABC News Australia.

Відео набрало понад 600 тисяч переглядів

Кензі навчається у сьомому класі в Кінгскліффі на півночі штату Новий Південний Уельс. Відео для Instagram вона записала разом із подругами та 19-річним співаком і автором пісень Фергусом Гоганом. За словами дівчини, ролик створювали, сподіваючись привернути увагу виконавця та зустрітися з ним.

Відео переглянули понад 600 тисяч разів. Наприкінці першого концерту австралійського туру Бун вивів Кензі та її подруг на сцену, де вони разом виконали його хіт Beautiful Things.

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Друга боротьба з онкологією

У вересні Кензі діагностували B-лімфобластичну лімфому. Чотири роки тому, коли родина жила в Південній Африці, дівчина вже лікувалася від іншої форми раку: вона пройшла хіміотерапію та операцію, а в січні 2024 року в неї настала ремісія.

Мати школярки Робін Ріддл розповіла, що після переїзду родини до Австралії у березні 2024 року Кензі почувалася добре, а після нового діагнозу сім’я отримала важливу підтримку громади. За її словами, донька зберігає оптимізм під час лікування.

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