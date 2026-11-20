Співак Бруно Марс повідомив про смерть свого батька Пітера Джина Ернандеса-старшого, відомого як Dr. Doo-Wop. У дописі в соціальних мережах артист опублікував сімейні фотографії, зокрема знімок, на якому обіймає батька в лікарняному ліжку.

Марс написав, що востаннє обійняв батька тижнем раніше, та назвав його людиною, яка навчила його всього, що він знає, особливо в музиці. Також виконавець зазначив, що батько виховав його, чотирьох сестер і брата, і що він сумуватиме за ним до їхньої наступної зустрічі.

Вплив на музичний стиль

Як повідомляє Rolling Stone, Марс неодноразово розповідав про вплив батька на власний стиль і музичне виховання. У 2017 році він пояснював, що його відчуття ритму сформувалося завдяки урокам гри на бонго в дитинстві. Співак також пов’язував із батьком прихильність до ретрообразів — перснів, лакованого взуття, костюмів і зачіски помпадур.

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Родина на сцені

Пітер Ернандес був перкусіоністом із Брукліна, який у 1970-х переїхав на Гаваї. Там, граючи на барабанах у Hilton у Вайкікі, він познайомився з Бернадетт Ернандес — матір’ю Бруно Марса, танцівницею хула та співачкою, яка в дитинстві переїхала з Філіппін.

Марс зростав у музичній родині та виступав разом із батьками, братом і сестрами. Батько керував гуртом, а майбутній співак у дитинстві наслідував Елвіса Преслі. Мати артиста померла від аневризми головного мозку у 2013 році.

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