Британський співак Елтон Джон у відеозверненні на церемонії вручення премій ARIA 2026 у Сіднеї, Австралія, підтримав кампанію Not AI’s To Take. Вона закликає австралійський уряд захистити авторське право на тлі лобіювання з боку компаній у сфері штучного інтелекту. Як повідомляє The Guardian, музикант закликав владу не дозволяти ШІ використовувати роботи австралійських артистів без повного дозволу.

Кампанія за згоду та винагороду

Not AI’s To Take вимагає від уряду Ентоні Албанезе забезпечити, щоб австралійських митців консультували та винагороджували, якщо ШІ-компанії хочуть використовувати їхні роботи для навчання моделей. Джон, який вів першу церемонію ARIA у 1987 році, також закликав захистити наступне покоління австралійських виконавців.

На церемонії в сіднейському Hordern Pavilion від імені кампанії виступили музиканти Джек Рівер, Доббі, Джош Пайк і KLP. Доббі заявив, що під загрозою можуть опинитися не лише пісні австралійських виконавців, а й твори Елтона Джона, Бейонсе та The Beatles. Австралійська асоціація звукозаписної індустрії ARIA також підтримала ініціативу, розмістивши її гасло на білборді на майданчику.

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Суперечка про правила для ШІ

Кампанію підтримують десятки організацій зі сфер звукозапису, письменництва, видавничої справи, кіно, телебачення та медіа. Її учасники попереджають, що зміни, яких домагаються ШІ-компанії, можуть поставити під загрозу креативну індустрію Австралії вартістю $70 млрд і 600 тисяч працівників.

Прем’єр-міністр Ентоні Албанезе раніше заявляв, що використання робіт митців без оплати було б крадіжкою. Водночас ШІ-компанії наполягають, що укладати окремі ліцензійні угоди за чинним законодавством надто складно. Anthropic запропонувала модель opt-out, за якою компанії могли б здійснювати скрейпінг творчих робіт, якщо правовласник окремо не заперечить. Очікується, що уряд Австралії представить законодавчий пакет щодо ШІ наприкінці 2026-го або на початку 2027 року.

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