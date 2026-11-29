Американський співак і один із засновників легендарного гурту Beach Boys Майк Лав помер у віці 85 років. Про це 29 листопада повідомив Der Spiegel, посилаючись на американські медіа.

Повідомлення менеджменту

За інформацією Der Spiegel, американські медіа одностайно повідомили про смерть музиканта. Вони посилалися на його менеджмент. Видання називає Beach Boys легендарним американським гуртом, одним зі співзасновників якого був Лав.

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Пісні Beach Boys

Серед пісень, які виконував Лав, Der Spiegel називає Surfin’ USA та California Girls. Видання характеризує ці композиції як світові хіти гурту.

Der Spiegel зазначає, що як співзасновник Beach Boys Майк Лав вплинув на ціле покоління слухачів. У матеріалі також опубліковано фотографію музиканта, зроблену у 2012 році. У підписі до фото вказано, що її автором є Dave Martin, а агентством — AP.

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