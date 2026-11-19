Співак Марлон Джексон, учасник гурту Jackson 5 і брат покійного Майкла Джексона, повідомив, що має рак передміхурової залози IV стадії. Про свій діагноз він розповів в епізоді Farah Shammas Podcast, зазначивши, що бореться з хворобою вже чотири роки, повідомляє Rolling Stone.

Операція та променева терапія

Джексон заявив, що йому видалили передміхурову залозу та провели променеву терапію. За його словами, нині він почувається добре.

Rolling Stone з посиланням на Johns Hopkins зазначає, що рак передміхурової залози IV стадії можуть діагностувати й після видалення залози, якщо хвороба метастазувала до сусідніх органів, кісток або лімфатичних вузлів.

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Виступи та фізична активність

Попри діагноз, Марлон Джексон продовжує виступати у складі The Jacksons. Він розповів, що чотири рази на тиждень проходить майже чотири милі та намагається харчуватися здоровою їжею. Співак також сказав, що його лікар відзначив кращий стан, ніж очікував.

Марлон Джексон був другим наймолодшим учасником Jackson 5. До складу гурту також входили Джекі, Тіто, Джермейн і Майкл Джексони. У 1997 році колектив увійшов до Зали слави рок-н-ролу.

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