Співак Стінг здобув першу премію Latin Grammy — Rolling Stone

Британський співак і автор пісень Стінг здобув свою першу премію Latin Grammy у категорії «Найкраща поп-рок-пісня» за участь у композиції Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día дуету Ca7riel & Paco Amoroso. Трек увійшов до їхнього останнього альбому Free Spirits, повідомляє Rolling Stone.

Нагороду отримали Ca7riel & Paco Amoroso

Стінг не був присутній на церемонії вручення нагороди. Відзнаку отримали Ca7riel & Paco Amoroso, які подякували музиканту за його роль у роботі над Free Spirits.

За словами Аморосо, Стінг був важливим упродовж усього процесу роботи над записом. Він також сказав, що музикант дав дуету свою підтримку та простір.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інші номінації

На момент публікації матеріалу Rolling Stone композиція Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día також була номінована в категорії «Пісня року». Альбом Free Spirits претендував на відзнаки в категоріях «Альбом року» та «Найкращий альбом альтернативної музики».

У промоматеріалах до релізу Стінг розповідав в Instagram, що допомагав Ca7riel & Paco Amoroso впоратися з новою для них популярністю під час оздоровчого ретриту в закритому холістичному центрі Free Spirits. Як зазначає видання, ця історія була частиною навмисно перебільшеної промокампанії дуету.

Читай нас у