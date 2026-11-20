Співак Стіві Вандер у Madison Square Garden у Нью-Йорку, США, повністю виконав альбом Songs in the Key of Life 1976 року. Концерт став першою зупинкою у США в межах короткого туру, присвяченого 50-річчю платівки, повідомляє Rolling Stone.

На сцені разом із 76-річним музикантом виступив великий ансамбль виконавців кількох поколінь, до якого увійшли й його діти. Вандер виконав усі композиції альбому, зокрема інструментальні «Contusion» та «Easy Goin’ Evening (My Mama’s Call)». У виконанні останньої прозвучали хроматична гармоніка Вандера, гармоніка Фредеріка Йоне та мелодика музичного директора Грега Філлінґейнза.

Музиканти з оригінального запису

Басист Нейтан Воттс, який грав на оригінальному записі Songs in the Key of Life, виконав партії у «Sir Duke» та «I Wish». У шоу також брали участь барабанщик Стенлі Рендольф і перкусіоністи Сенфоб Стоуні та Аарон Дрейпер. Філлінґейнз записувався на альбомі у 18 років і від 2014 року допомагає Вандеру відтворювати цю платівку на сцені.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Під час «Village Ghetto Land» Вандер додав репліку про те, що порушені в пісні проблеми залишаються актуальними у 2026 році. Після виконання альбому музикант зіграв фрагменти «My Cherie Amour», «Do I Do» та «Living for the City», а завершив концерт розгорнутою версією «Superstition». Виступ тривав довше за встановлений у залі час завершення о 23:00.

Пісні поза треклістом

На початку шоу Вандер також виконав уривки «Overjoyed» і «Uptight (Everything Is Alright)», приспів «Born in the U.S.A.» та «Love Me Do». Зі сцени він неодноразово звертався до слухачів зі словами про любов і закликав їх дбати одне про одного.

Читай нас у