Співак The Weeknd представив кліп на баладу Hong Kong — Rolling Stone

Співак The Weeknd представив кліп на нову баладу Hong Kong, записану за участі кантопоп-співачки Фей Вонг. Відео показує історію кохання двох героїв, яких, за сюжетом, розділяють відстань і доля.

Історія кохання у Гонконгу

Як повідомляє Rolling Stone, режисером відео став Еван Ларсен. Разом із The Weeknd у ньому знялася модель Мін Сі, яка грає кохану героя.

У кадрі пара їздить містом. Ці сцени чергуються з епізодами, де музикант самотньо курить, співає караоке та п’є, розмірковуючи про стосунки. Кліп починається з панорами міського горизонту Гонконгу. У тексті пісні герой співає про почуття, яким не судилося тривати, і про очікування в Гонконгу.

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Зйомки відбувалися в районі Монгкок та на острові Гонконг.

Перший виступ наживо

The Weeknd уперше виконав Hong Kong наживо 24 жовтня на стадіоні Kai Tak у Гонконгу. Це сталося в перший вечір серії з чотирьох концертів музиканта на цьому майданчику.

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