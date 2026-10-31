Співдружність націй направить спостерігачів на вибори в Гренаді — The Rio Times

Співдружність націй направить виборчу групу спостерігачів на парламентські вибори в Гренаді, які відбудуться 5 листопада 2026 року. Громадяни країни обиратимуть усіх 15 депутатів Палати представників. Про це повідомляє The Rio Times.

Місія спостерігачів

Групу очолить Іан Майкл Ентоні, колишній головний виборчий посадовець Домініки. Її підтримуватиме команда Секретаріату Співдружності, яку очолює політична радниця у підрозділі виборчої підтримки Ліндіве Малелека.

Перед голосуванням спостерігачі проведуть зустрічі з представниками Парламентського виборчого управління Гренади, політичних партій, кандидатами, громадськими організаціями, медіа та силовими структурами. У день виборів місія стежитиме за відкриттям виборчих дільниць, голосуванням, закриттям дільниць і підрахунком бюлетенів.

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Після завершення роботи група доповість генеральній секретарці Співдружності Ширлі Ботчвей. Виїзд місії з Гренади запланований на 7 листопада.

Боротьба за більшість

Для одноосібного формування уряду партії необхідно здобути щонайменше вісім місць у 15-місцевій Палаті представників. На виборах 2022 року Національний демократичний конгрес прем'єр-міністра Дікона Мітчелла отримав дев'ять мандатів, а Нова національна партія, яку очолює Еммалін П'єр, — шість.

У 15 одномандатних округах балотуються 46 кандидатів. Разом з основним островом Гренада голосуватимуть мешканці островів Карріаку та Петі-Мартиніка. Дострокове голосування для поліцейських має відбутися 2 листопада.

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