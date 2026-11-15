Співочі птахи Китаю втратили до 49% генетичного різноманіття — South China Morning Post

У горах Гаолігун на південному заході Китаю поширені види співочих птахів за останні п’ять десятиліть втратили в середньому від 43% до 49% генетичного різноманіття. Таких висновків дійшли науковці Куньмінського інституту зоології Китайської академії наук, які дослідили геноми 62 видів птахів.

Як повідомляє South China Morning Post, вчені порівняли сотні зразків, зібраних у 1960–1970-х роках, із сучасними зразками 2000–2020-х років. Усі досліджені види мають статус «найменший ризик» у Міжнародному союзі охорони природи, тобто нині не віднесені до категорій зникаючих, уразливих або таких, що перебувають під загрозою зникнення.

Фрагментація середовища

Основною причиною геномної ерозії автори дослідження назвали фрагментацію середовища існування — поділ природних територій на невеликі ізольовані ділянки. Такі зміни можуть бути пов’язані з людською діяльністю, зокрема сільським господарством, вирубуванням лісів та розвитком інфраструктури, а також із природними катастрофами.

Гори Гаолігун є осередком біорізноманіття в перехідній зоні між Гімалаями, Індо-Бірмою та горами південного заходу Китаю. За даними дослідників, цей регіон, що займає близько 0,02% площі суходолу планети, є домівкою майже для десятої частини світових видів співочих птахів. Водночас фрагментація лісів там посилилася протягом останніх десятиліть.

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Прихований ризик для численних видів

Автори роботи, опублікованої в журналі Science, зазначили, що скорочення генетичного різноманіття може створювати ризик навіть для численних популяцій. Генетично однорідніші популяції можуть бути менш здатними пристосовуватися до зміни клімату, хвороб, шкідників та інших екологічних потрясінь.

Науковці вказали, що поширені види постраждали від втрати генетичного різноманіття непропорційно сильно, хоча традиційно вважається, що велика чисельність популяції має захищати від такого процесу. За оцінкою команди, зафіксовані втрати вже перевищують допустимий поріг, визначений Глобальною рамковою програмою з біорізноманіття Куньмін-Монреаль 2022 року для збереження еволюційного потенціалу видів.

Дослідники закликали швидше включити геномні показники до глобальних механізмів моніторингу біорізноманіття, зокрема для видів із великими популяціями, які можуть непомітно втрачати генетичну різноманітність.

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