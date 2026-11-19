У Лос-Анджелесі, США, співвласник бейсбольного клубу Los Angeles Dodgers Марк Волтер близький до угоди з продажу команди жіночої баскетбольної ліги WNBA Los Angeles Sparks за 750 млн доларів. Як повідомляє The Guardian, про переговори в четвер написало видання Sportico.

Рекордна сума для WNBA

Покупцями Sparks, за даними медіа, можуть стати власники бейсбольного клубу San Diego Padres Хосе Е. Фелісіано та його дружина Кванза Джонс. Якщо угоду завершать, її вартість стане рекордною для франшиз WNBA.

Попередній рекорд зафіксували в березні, коли Connecticut Sun продали за 300 млн доларів. Команда Connecticut Sun планує переїхати до Х’юстона.

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Вартість клубу та активи Волтера

Група на чолі з Волтером придбала Sparks за 10 млн доларів у 2014 році. Серед учасників групи власників також називали колишню зірку NBA Меджика Джонсона. За оцінкою The Guardian, вартість клубів WNBA останніми роками зросла на тлі популярності баскетболісток, зокрема Енджел Різ і Кейтлін Кларк.

Sparks не виходили до плейоф шість сезонів поспіль, однак команда базується на одному з найбільших ринків США та має у складі Кемерон Брінк. У серпні Фелісіано та Джонс офіційно придбали Padres за 3,9 млрд доларів. Фелісіано також входить до групи власників футбольного клубу Chelsea.

The Guardian повідомляє, що Волтер перебуває під федеральним розслідуванням щодо звинувачень у податковому шахрайстві; він заперечує будь-які порушення. Від початку розслідування він продав контрольний пакет акцій Los Angeles Lakers і 13-відсоткову частку в Chelsea. Волтер має 27-відсотковий контрольний пакет Dodgers і, за даними Los Angeles Times, не планує продавати свою частку в цьому клубі.

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