Співзасновник Airbnb Браян Ческі виділить $100 млн паркам Сан-Франциско — Fortune

Співзасновник і генеральний директор Airbnb Браян Ческі виділить 100 млн доларів на парки Сан-Франциско у США. Міська влада назвала цю суму найбільшою пожертвою, яку місто коли-небудь отримувало від одного донора, повідомляє Fortune.

Мер Сан-Франциско Деніел Лурі оголосив про внесок Ческі під час заходу в парку «Золоті Ворота». Він закликав інших заможних донорів долучатися до фінансування міських ініціатив. Ческі заснував Airbnb у Сан-Франциско майже два десятиліття тому та пов'язав своє рішення з успіхом компанії і підтримкою, яку отримав від міста.

П'ять паркових проєктів

Пожертву передадуть у два етапи. Перші 39 млн доларів спрямують на п'ять проєктів у районах СоМа, Мішн, Бейв'ю—Гантерс-Пойнт, Потреро-Гілл і на набережній у центрі міста. Ще 61 млн доларів Департамент рекреації та парків Сан-Франциско протягом наступного року визначатиме, як використати.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зокрема, завдяки фінансуванню парк Рейчел Салліван у західній частині СоМа планують відкрити наприкінці 2028 року замість 2031-го. Там мають облаштувати баскетбольний майданчик половинного розміру, зону для занять спортом, дитячий ігровий простір та затінені місця для відпочинку.

Реконструкція та нові можливості

Кошти також дадуть змогу запровадити недільні години роботи басейну на площі Гарфілд у районі Мішн, покрити нестачу фінансування будівництва парку India Basin Waterfront Park, повністю реконструювати Jackson Playground у Потреро-Гілл та об'єднати Embarcadero Plaza і Sue Bierman Park в єдиний п'ятиакровий парк на набережній.

Ческі підписав Giving Pledge разом з іншими співзасновниками Airbnb у 2016 році, зобов'язавшись віддати на благодійність більшу частину своїх статків. У 2022 році він також зробив особистий внесок у 100 млн доларів Фонду Обами для фінансування стипендії Voyager Scholarship для студентів, які прагнуть працювати у сфері державної служби.

Читай нас у