У США команда співзасновника Airbnb Джо Геббіа приблизно за шість місяців створила онлайн-систему для подання заяв на федеральну пенсію, витративши на це близько $1,5 млн. Про це Геббіа, який обіймає посаду головного директора з дизайну США, заявив під час Fortune 500 Innovation Forum у Детройті, повідомляє Fortune.

За словами Геббіа, федеральна влада намагалася перевести процес оформлення пенсій в онлайн упродовж двох десятиліть. Він стверджує, що на контракти для цього витратили близько $100 млн, однак результату не було. До цифровізації система працювала з паперовими документами, а особові справи зберігали у вапняковій шахті на заході Пенсильванії. Деякі пенсіонери чекали на повне оформлення виплат місяцями.

Онлайн-заяви замість паперових форм

Геббіа розповів, що залучив кількох колишніх інженерів і дизайнерів Airbnb. Команда спілкувалася з нещодавніми пенсіонерами та працівниками, які готувалися завершити державну службу, щоб з'ясувати їхні проблеми та потреби. Після запуску сервісу федеральним працівникам розіслали службову записку з вимогою користуватися онлайн-заявою.

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У липні Управління кадрової служби США повідомило, що його Online Retirement Application за попередній рік опрацювала понад 155 тис. заяв і припинила паперове опрацювання для більш ніж 95% заяв на федеральну пенсію. Водночас цифровізація не усунула затримок повністю: у жовтні середній строк опрацювання заяв становив 73 дні. Для електронних заяв цей показник був 59 днів, для паперових — 150 днів.

Єдиний доступ до державних сервісів

Після проєкту з пенсійними заявами Геббіа запропонував Білому дому створити ширшу структуру для покращення цифрових державних послуг. У серпні 2025 року його призначили головним директором з дизайну, а також створили National Design Studio.

Наступним проєктом стала платформа America.gov з елементами штучного інтелекту, запущена 29 вересня. Вона використовує інформацію з понад 29 тис. державних сайтів і дає користувачам змогу ставити запитання замість пошуку на окремих ресурсах. Геббіа заявив, що на наступному етапі платформа має дозволити виконувати завдання, зокрема оформлювати участь у плані Medicare, не залишаючи чату.

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