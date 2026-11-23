ФІФА затвердила Сполучене Королівство господарем жіночого чемпіонату світу з футболу 2035 року. Турнір стане першим футбольним чемпіонатом світу, який країна прийматиме після чоловічого мундіалю 1966 року, повідомляє Sky Sports News.

Заявка без суперників

Заявка Сполученого Королівства не мала конкурентів. У квітні 2025 року ФІФА визнала її єдиною чинною заявкою, а в понеділок ратифікувала на позачерговому Конгресі ФІФА.

У змаганні візьмуть участь 48 національних команд. Турнір проведуть на 19 стадіонах у 15 містах Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії. Ще одне місто й три стадіони розглядають для можливого включення до переліку арен.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Формат і попередній турнір

Чемпіонат світу 2035 року стане другим жіночим мундіалем за участю 48 збірних. Першим буде турнір 2031 року, господарями якого затвердили Коста-Рику, Ямайку, Мексику та США; їхня заявка також була безальтернативною.

Дати проведення жіночого чемпіонату світу 2035 року ще не визначили. Під час презентації заявки ведуча Sky Sports News Джесс Крейтон заявила, що метою є проведення найпопулярнішого за аудиторією жіночого чемпіонату світу, та спрогнозувала понад 3,5 млрд глядачів і більш як 4,5 млн проданих квитків.

Читай нас у